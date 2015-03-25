版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 25日 星期三 22:41 BJT

标题新闻：欧元区认同将12亿欧元银行重组资金退还希腊不合法，会考虑未来如何解决该问题-EFSF

EFSF:欧洲金融稳定机构

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐