表格：美国财政部续发两年期浮动利率债券得标贴现率差为0.085%，投标倍数为4.34

《全球汇市》美元指数跌至一个半月低点，因特朗普就职演说令市场不安

“人们原本预期他(特朗普)会重申11月的获胜演讲，但实际演讲有一点对抗意味，市场中有人担心他出手强硬，”荷兰合作银行美国策略师Philip Marey称。