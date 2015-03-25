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货币新闻 | 2015年 3月 25日 星期三 23:36 BJT

表格：美国财政部续发两年期浮动利率债券得标贴现率差为0.085%，投标倍数为4.34

路透华盛顿3月25日 - 美国财政部称，其两年期浮动利率债券的荷兰式标售结果如下： 贴现率差 高值 0.085% 中值 0.080% 低值 0.060% 价格/得标 价格 99.998123 高值得标比率 91.17% 投标倍数 4.34 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,215,000 总投标 56,400,600,500 竞争性投标得标 12,994,614,500 非竞争性投标得标 5,600,500 FED附加 0 初级市场交易商投标 37,560,000,000 初级市场交易商得标 3,180,585,000 直接投标 1,050,000,000 直接投标得标 0 间接投标 　17,785,000,000 间接投标得标 9,814,029,500 发行细节 发行日 2015/03/27 到期日 2017/01/31 CUSIP码 912828H60

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面，请点选

(编译 母红；审校 李军)

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