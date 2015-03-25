表格：美国财政部续发两年期浮动利率债券得标贴现率差为0.085%，投标倍数为4.34

《全球汇市》美元指数跌至一个半月低点，因特朗普就职演说令市场不安
“人们原本预期他(特朗普)会重申11月的获胜演讲，但实际演讲有一点对抗意味，市场中有人担心他出手强硬，”荷兰合作银行美国策略师Philip Marey称。
路透华盛顿3月25日 - 美国财政部称，其两年期浮动利率债券的荷兰式标售结果如下： 贴现率差 高值 0.085% 中值 0.080% 低值 0.060% 价格/得标 价格 99.998123 高值得标比率 91.17% 投标倍数 4.34 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,215,000 总投标 56,400,600,500 竞争性投标得标 12,994,614,500 非竞争性投标得标 5,600,500 FED附加 0 初级市场交易商投标 37,560,000,000 初级市场交易商得标 3,180,585,000 直接投标 1,050,000,000 直接投标得标 0 间接投标 17,785,000,000 间接投标得标 9,814,029,500 发行细节 发行日 2015/03/27 到期日 2017/01/31 CUSIP码 912828H60
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 母红；审校 李军)
“人们原本预期他(特朗普)会重申11月的获胜演讲，但实际演讲有一点对抗意味，市场中有人担心他出手强硬，”荷兰合作银行美国策略师Philip Marey称。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 6.50% AA- 1/20-1/24 恒泰长财证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/黑龙江鑫正投资担保集团提供担保) ========================================================================================= 遂宁柔刚投资 5 7 1/23簿记建档 *上限6.00% AA 1/24-1
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。