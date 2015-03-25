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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 01:06 BJT

表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.387%，投标倍数为2.35

路透华盛顿3月25日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.387 中值 1.338 低值 1.270 价格/得标 价格 99.942226 高值得标比率 49.67% 投标倍数 2.35 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,032,500 总投标 　 82,141,187,500 竞争性投标得标 34,864,745,000 非竞争性投标得标 35,287,500 FED附加 0 初级市场交易商投标 58,083,000,000 初级市场交易商得标 13,801,845,000 直接投标 3,947,000,000 直接投标得标 1,647,000,000 间接投标 19,975,900,000 间接投标得标 19,415,900,000 发行细节 发行日 2015/03/31 到期日 2020/03/31 CUSIP码 912828J84 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 母红；审校　李军)

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