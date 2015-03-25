日韩经济指标预测--3月26日-4月2日****

香港经济：安永预计去年度财政盈余将达750亿港元，土地收入创新高
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月23日当周 3月26日(四) 2330 日本所有家庭支出(较前月) 2月 +0.5% -0.3% (较上年同期) -3.2% -5.1% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月 +2.1% +2.2% 全国整体CPI -- +2.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 3月 +2.2% +2.2% 东京地区整体CPI -- +2.3% 2330 日本求才求职比 2月 1.15 1.14 失业率 3.5% 3.6% 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 -1.5% -2.0% 3月27日(五) 暂无重要经济数据。 3月30日当周 3月29日(日) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 4月 -- 79 2350 日本工业生产 2月初值 -- +3.7% 一个月预估值 -- +0.2% 两个月预估值 -- -3.2% 3月30日(一) 2300 韩国工业生产(较前月) 2月 -- -3.7% (较上年同期) -- +1.8% 服务业产出(较前月) -- -0.4% 3月31日(二) 0130 日本加班工资 2月 -- +2.6% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 -- +27.5% 房屋开工(较上年同期) -- -13.0% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 3月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.5% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第一季 正14 正12 央行短观大型非制造业景气判断指数 正17 正16 央行短观小型制造业景气判断指数 正3 正1 央行短观小型非制造业景气判断指数 0 负4 央行短观大型企业资本支出 +0.5% +8.9% 央行短观小型企业资本支出 -16.5% -6.7% 4月1日(三) 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 3月 -- 51.1 0000 韩国出口(较上年同期) 3月初值 -- -3.3% 进口(较上年同期) -- -19.7% 贸易收支(亿美元) -- 顺差77.0 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 50.4 2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 -- 3,623.7 2300 韩国经常帐(亿美元) 2月 -- 盈余107.3 4月2日(四) 暂无重要经济数据。(完)
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。