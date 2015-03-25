《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月25日

香港经济：安永预计去年度财政盈余将达750亿港元，土地收入创新高
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 32.75 -0.45 -1.36 1578381
搜狐 53.56 -0.23 -0.43 378571
网易 99.95 -2.70 -2.63 368412
百度 207.74 -5.86 -2.74 4161061
台湾
台湾积体电路 23.18 -1.32 -5.39 4014178
联电 2.39 -0.09 -3.63 377743
日月光 7.24 -0.27 -3.60 660941
硅品精密 8.32 -0.35 -4.04 1726625
和信超媒体 0.77 -0.03 -3.14 64221
友达 4.92 -0.26 -5.02 302489
中华电信 31.54 -0.26 -0.82 22808
台湾国际航电 48.02 -1.05 -2.14 1568366
香港
中国移动 65.12 +0.49 +0.76 242171
中国联通 15.03 -0.01 -0.07 57962
中国电信 62.29 -0.78 -1.24 6973
中芯国际 4.48 +0.11 +2.52 9623
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 0
(完)
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路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。