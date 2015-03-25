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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 06:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 32.75 -0.45 -1.36 1578381

搜狐 53.56 -0.23 -0.43 378571

网易 99.95 -2.70 -2.63 368412

百度 207.74 -5.86 -2.74 4161061

台湾

台湾积体电路 23.18 -1.32 -5.39 4014178

联电 2.39 -0.09 -3.63 377743

日月光 7.24 -0.27 -3.60 660941

硅品精密 8.32 -0.35 -4.04 1726625

和信超媒体 0.77 -0.03 -3.14 64221

友达 4.92 -0.26 -5.02 302489

中华电信 31.54 -0.26 -0.82 22808

台湾国际航电 48.02 -1.05 -2.14 1568366

香港

中国移动 65.12 +0.49 +0.76 242171

中国联通 15.03 -0.01 -0.07 57962

中国电信 62.29 -0.78 -1.24 6973

中芯国际 4.48 +0.11 +2.52 9623

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 张荻)

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