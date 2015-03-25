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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 06:15 BJT

《日本重要政经日程》--3月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)

    3月25日(三)
    
    2350 - 一周资本流动数据  
    
    3月26日(四)
    
    0120 - 三个月期贴现国库券标售
    0130 - 两年期公债标售
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
          
      
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 刘秀红；审校 张涛)

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