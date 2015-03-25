澳新经济指标预测--3月26日-4月2日****

香港经济：安永预计去年度财政盈余将达750亿港元，土地收入创新高
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月23日当周 3月26日(四) 暂无重要经济数据。 3月27日(五) 暂无重要经济数据。 3月30日当周 3月30日(一) 2145 新西兰建筑许可 2月 -- -3.8% 3月31日(二) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 2月 -- +1.8% 0030 澳洲民间部门信贷 2月 -- +0.5% 2230 澳洲AIG制造业指数 3月 -- 45.40 4月1日(三) 0030 澳洲建筑许可 2月 -- +7.9% 4月1-2日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 3月 -- 持平 4月2日(四) 0030 澳洲贸易收支(亿澳元) 2月 -- 逆差9.8 商品/服务进口(较前月) -- +3.0% 商品/服务出口(较前月) -- +1.0% (完)
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。