《全球汇市》美国数据疲软打压美元，商品货币表现逊色

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
“我们的技术分析师认为，当前的修正走势可能进一步推高欧元(他们给出的目标位为1.1180)，但长期下行趋势仍未改变，”RBC资深外汇策略师Elsa Lignos在给客户的报告中称。
美元兑日圆 仍接近周二所及一个月低位119.22，一度触及119.23，之后略微反弹至119.47.
相比之下，欧元兑日圆 温和上涨，报131.09，远离3月13日所及21个月低位126.915.
商品货币未能抓住美元走软的机会，澳元、新西兰元和加元都略微下跌，为G10货币中表选最差的货币。
澳元兑美元 回落至0.7847，进一步脱离两个月高点0.7939。商品价格波动以及对中国经济放缓的担忧，都不利澳元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0962 1.0969 -0.06 -9.38 1.2097
美元/日圆 119.48 119.48 +0.00 -0.17 119.68
欧元/日圆 130.97 131.06 -0.07 -9.54 144.78
美元/瑞郎 0.9598 0.9597 +0.01 -3.45 0.9941
英镑/美元 1.4881 1.4878 +0.02 -4.44 1.5573
美元/加元 1.2522 1.2514 +0.06 +7.78 1.1618
澳元/美元 0.7835 0.7842 -0.09 -4.08 0.8168
新西兰元/美元 0.7595 0.7604 -0.12 -2.59 0.7797
澳元/日圆 93.610 93.700 -0.10 -4.24 97.750
新西兰元/日圆 90.750 90.850 -0.11 -2.74 93.310
英镑/日圆 177.80 177.76 +0.02 -4.60 186.38
澳元/新西兰元 1.0312 1.0306 +0.06 -1.50 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 许娜/李爽 审校 徐文焰/张荻/张涛)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。