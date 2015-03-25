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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 06:51 BJT

《全球汇市》美国数据疲软打压美元，商品货币表现逊色

“我们的技术分析师认为，当前的修正走势可能进一步推高欧元(他们给出的目标位为1.1180)，但长期下行趋势仍未改变，”RBC资深外汇策略师Elsa Lignos在给客户的报告中称。

美元兑日圆 仍接近周二所及一个月低位119.22，一度触及119.23，之后略微反弹至119.47.

相比之下，欧元兑日圆 温和上涨，报131.09，远离3月13日所及21个月低位126.915.

商品货币未能抓住美元走软的机会，澳元、新西兰元和加元都略微下跌，为G10货币中表选最差的货币。

澳元兑美元 回落至0.7847，进一步脱离两个月高点0.7939。商品价格波动以及对中国经济放缓的担忧，都不利澳元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0962 1.0969 -0.06 -9.38 1.2097

美元/日圆 119.48 119.48 +0.00 -0.17 119.68

欧元/日圆 130.97 131.06 -0.07 -9.54 144.78

美元/瑞郎 0.9598 0.9597 +0.01 -3.45 0.9941

英镑/美元 1.4881 1.4878 +0.02 -4.44 1.5573

美元/加元 1.2522 1.2514 +0.06 +7.78 1.1618

澳元/美元 0.7835 0.7842 -0.09 -4.08 0.8168

新西兰元/美元 0.7595 0.7604 -0.12 -2.59 0.7797

澳元/日圆 93.610 93.700 -0.10 -4.24 97.750

新西兰元/日圆 90.750 90.850 -0.11 -2.74 93.310

英镑/日圆 177.80 177.76 +0.02 -4.60 186.38

澳元/新西兰元 1.0312 1.0306 +0.06 -1.50 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 许娜/李爽 审校 徐文焰/张荻/张涛)

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