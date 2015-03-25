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市场报道 | 2015年 3月 26日 星期四 07:55 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存飙升，库欣库存亦再创新高

路透纽约3月25日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存飙升，连续第11周创纪录新高，而俄克拉荷马州库欣的库存也再创新高。

3月20日止当周美国原油库存 增加820万桶，至4.667亿桶，刷新80年来纪录高位。分析师的预期为增加510万桶。

EIA称，库欣原油库存 增加190万桶，至5,630万桶，连续第16周增加，且超越此前一周创下的库存纪录高位。

不过EIA在本周稍早发布的报告中指出，尽管库欣原油库存量处于纪录高位，但在3月13日止当周仍只使用了总库存能力的77%。

美国5月原油期货 在EIA数据公布后短暂下滑，但周三收高1.70美元，报每桶49.21美元。布兰特5月原油期货 涨1.37美元，收报每桶56.48美元。

EIA数据显示，上周美国原油进口 日均下降12.9万桶，炼厂原油日加工量 增加9.4万桶；炼厂产能利用率 增加0.9个百分点，至89%。

汽油库存 下降200万桶。路透调查中分析师预估下降160万桶。

数据还显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 下降3.4万桶。分析师预期下降83.3万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 徐文焰)

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