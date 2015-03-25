美国与加拿大经济指标预测--3月26日-4月2日****

香港经济：安永预计去年度财政盈余将达750亿港元，土地收入创新高
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月23日当周
3月26日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月21日当周 29.0 29.1
四周均值(万人) -- 30.475
续请失业金人数(万人) 3月14日当周 240.3 241.7
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 3月初值 57.0 57.2
服务业PMI -- 57.1
1500 美国堪萨斯联储综合指数 3月 -- 正1
制造业指数 -- 正5
3月27日(五)
1230 美国企业获利 第四季初值 +1.0% +4.7%
1230 美国实质GDP环比年率 第四季终值 +2.4% +2.2%
GDP最终销售 +2.2% +2.1%
GDP消费支出 -- +4.2%
GDP隐性平减指数 +0.1% +0.1%
核心PCE物价指数 +1.1% +1.1%
个人消费支出(PCE)物价指数 -0.4% -0.4%
1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月终值 92.0 91.2
现况指数 103.5 103.0
预期指数 84.0 83.7
3月30日当周
3月30日(一)
1230 美国个人所得(较前月) 2月 +0.3% +0.3%
个人支出(较前月) +0.2% -0.2%
实质个人支出(较前月) -- +0.3%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.3%
PCE物价指数(较前月) -- -0.5%
(较上年同期) -- +0.2%
1400 美国成屋待完成销售指数 2月 -- 104.2
成屋待完成销售(较前月) -- +1.7%
3月31日(二)
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 1月 -- +0.3%
1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)1月 -- +0.9%
未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.1%
房价指数(较上年同期) +4.7% +4.5%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 51.4 45.8
1400 美国消费者信心指数 3月 96.2 96.4
4月1日(三)
1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 3月 24.0 21.2
1330 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 3月 -- 48.7
1345 美国Markit制造业PMI 3月终值 -- 55.3
1400 美国建筑支出(较前月) 2月 +0.3% -1.1%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业PIM 3月 52.4 52.9
投入物价分项指数 -- 35.0
就业分项指数 -- 51.4
新订单分项指数 -- 52.5
1730 美国国内汽车销量年率(万辆) 3月 1,675 1,623
4月2日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 3月 -- 50.579
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差411 逆差418
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 -- 逆差24.5
出口(亿加元) -- 426.1
进口(亿加元) -- 450.6
1400 美国工厂订单(较前月) 2月 +0.4% -0.2%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- -1.8%
耐久财订单(较前月) 2月修正值 -- -1.4%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.4%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.0%
扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- -1.4% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 张荻)
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
* 人民币大幅收升200点，盘中最高升逾400点 * 中间价上调121点，日内美元指数继续回调 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘仍有逢低购汇心理，午后涨幅缩窄 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元， 中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大 量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。 他们并表示，由于临近春节，市场流动性较差，汇价波动有所放大；且节前客盘需求减少，自营亦交投谨 慎，成交量不大，市场亦能自发稳定。由于境内美元流动性充裕而人民币流动性依然相对较紧，境内美元/人 民币掉期曲线继续上移。 “马上要过年了，应该不会有太多事情出来，估计汇价就围绕G7实际隐含汇率小幅波动。”一中资行交易 员称，“最近美元指数在跌，美元/人民币的中枢可能也会下移。” 另有中资行交易员表示，春节前市场流动性不好，波动较大。午后客户购汇