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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 07:01 BJT

中美关系：美国财长杰克卢将于3月28日至31日访华--美国财政部

路透华盛顿3月25日 - 美国财政部周三发表声明称，财政部长杰克卢将于周五访华，并将于下周会见中国官员。

声明称，杰克卢将于3月28日至31日期间访华，“与中国高层官员探讨美国、中国和全球经济。”

声明称，杰克卢将于下周一会晤中国官员，周二启程返回旧金山。(完) (编译 王颖；审校 张荻)

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