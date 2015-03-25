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市场报道 | 2015年 3月 26日 星期四 07:05 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月26日至4月2日

汤森路透3月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：

    公布时间          业绩季度及公司名称                         代码
    ----------------------------------------------------------------------
    3月26日    BMO    Q2 2015 埃森哲(Accenture)                 
    3月26日    BMO    Q3 2015 ConAgra Foods Inc                 
    3月26日    AMC    Q4 2014 GameStop Corp                     
    3月27日    BMO    Q1 2015 Carnival Corp                     
    4月 1日    BMO    Q2 2015 孟山都(Monsanto)                  
    4月 2日    BMO    Q4 2015 Carmax Inc                        
    4月 2日    AMC    Q2 2015 美光(Micron Technology)           
    
    如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
  
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 张若琪 审校 于春红)

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