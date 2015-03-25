金砖国家：3月25日股汇市收盘纵览

香港经济：安永预计去年度财政盈余将达750亿港元，土地收入创新高
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
路透3月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月25日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.21%或2.87点，报976.15点。
中国股市：沪综指收跌结束连10日涨势，金融板块整体回落拖累大盘
中国汇市：人民币小幅收跌，市场交投活络短期料仍双向波动
香港股市：收盘涨跌互见，农行财报拖累中资银行股下滑
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收高0.68%，报51,858.30点。
巴西汇市：雷亚尔收低，关于央行将取消汇市干预的预期，巴西不断升温的经济和政治危机，以及对美国升息的担忧，促使雷亚尔今年以来下跌近16%。雷亚尔兑美元 收盘报3.2004/34，周二报3.1250/75。
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南非股市：跌逾1%。指标Top-40绩优股指数 收跌1.18%，报46,182点；综合指数 下滑1.03%，报52,313点。
南非汇市：兰特兑美元下滑，关注南非央行利率决定
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印度股市：指标股指连续第六日下跌，创近两个半月最低收盘位。指标BSE指数 收低0.18%，报28,111.83点，创1月15日来最低收位；NSE指数 收跌0.14%，报8,530.80点，为2月9日来最低收位。
印度汇市：卢比兑美元收低，报62.3250/3350，上日收报62.26/27，结束七日连涨走势，因美国通胀上涨推高美元后大多数新兴亚币均下挫，股市走软亦带来拖累。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨0.2%，报882.070点；MSCI明晟俄罗斯指数 微跌0.03%，报481.05点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.62%至57.330卢布；卢布兑欧元 上扬0.23%至62.859卢布。(完) (整理 杜明霞；审校 郑茵)
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。