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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 07:32 BJT

金砖国家：3月25日股汇市收盘纵览

路透3月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月25日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.21%或2.87点，报976.15点。

中国股市：沪综指收跌结束连10日涨势，金融板块整体回落拖累大盘

中国汇市：人民币小幅收跌，市场交投活络短期料仍双向波动

香港股市：收盘涨跌互见，农行财报拖累中资银行股下滑

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收高0.68%，报51,858.30点。

　　巴西汇市：雷亚尔收低，关于央行将取消汇市干预的预期，巴西不断升温的经济和政治危机，以及对美国升息的担忧，促使雷亚尔今年以来下跌近16%。雷亚尔兑美元 收盘报3.2004/34，周二报3.1250/75。

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南非股市：跌逾1%。指标Top-40绩优股指数 收跌1.18%，报46,182点；综合指数 下滑1.03%，报52,313点。

南非汇市：兰特兑美元下滑，关注南非央行利率决定

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印度股市：指标股指连续第六日下跌，创近两个半月最低收盘位。指标BSE指数 收低0.18%，报28,111.83点，创1月15日来最低收位；NSE指数 收跌0.14%，报8,530.80点，为2月9日来最低收位。

印度汇市：卢比兑美元收低，报62.3250/3350，上日收报62.26/27，结束七日连涨走势，因美国通胀上涨推高美元后大多数新兴亚币均下挫，股市走软亦带来拖累。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨0.2%，报882.070点；MSCI明晟俄罗斯指数 微跌0.03%，报481.05点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.62%至57.330卢布；卢布兑欧元 上扬0.23%至62.859卢布。(完) (整理 杜明霞；审校 郑茵)

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