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债券 | 2015年 3月 26日 星期四 08:05 BJT

美国财政：众议院通过削减5.5万亿美元支出的2016财年预算决议案

路透华盛顿3月25日 - 美国众议院周三通过了2016财年的一项预算决议案，该议案寻求10年内将国内支出削减5.5万亿美元，同时在不抵消开支削减的前提下将预算外的战争拨款增加380亿美元。

这项非约束性计划将不会成为法律，但将影响今年晚些时候的支出法案，而且共和党借此可以向选民显示其财政优先方向。

参议院预计将在周四就一份类似的预算计划进行投票。(完) (编译 秦德兴; 审校 张涛)
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