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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 07:32 BJT

航空产业：调查人员找到驾驶舱录音文件，希望藉此揭开空客坠机之谜

路透法国塞讷阿尔卑斯/巴黎3月25日 - 一位官员周三表示，调查人员找到坠毁飞机黑匣子上的一段驾驶舱录音记录，估计可在几天内初步读出其中内容。这架失事飞机是德国汉莎航空 旗下廉价航空公司--德翼航空运营的一家空客客机，机上无一人生还。

法国总统奥朗德、德国总理梅克尔和西班牙首相拉霍伊已经飞往飞机失事的法国阿尔卑斯山区，向150名遇难者致哀。遇难者多为德国和西班牙人。

尽管奥朗德承诺有关当局将加紧查明空难原因，但法国航空事故调查局(BEA)表示，现在要想得出飞机为何失事的明确结论还太早。

“我们只能提取出一段可用的音频数据文件，”BEA局长Remi Jouty在记者会上表示。

“我们还不能研究并确定文件上所有声音和文字的确切时间，”他说。

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