航空产业：调查人员找到驾驶舱录音文件，希望藉此揭开空客坠机之谜

香港经济：安永预计去年度财政盈余将达750亿港元，土地收入创新高
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
路透法国塞讷阿尔卑斯/巴黎3月25日 - 一位官员周三表示，调查人员找到坠毁飞机黑匣子上的一段驾驶舱录音记录，估计可在几天内初步读出其中内容。这架失事飞机是德国汉莎航空 旗下廉价航空公司--德翼航空运营的一家空客客机，机上无一人生还。
法国总统奥朗德、德国总理梅克尔和西班牙首相拉霍伊已经飞往飞机失事的法国阿尔卑斯山区，向150名遇难者致哀。遇难者多为德国和西班牙人。
尽管奥朗德承诺有关当局将加紧查明空难原因，但法国航空事故调查局(BEA)表示，现在要想得出飞机为何失事的明确结论还太早。
“我们只能提取出一段可用的音频数据文件，”BEA局长Remi Jouty在记者会上表示。
“我们还不能研究并确定文件上所有声音和文字的确切时间，”他说。
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。