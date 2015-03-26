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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 08:20 BJT

航空产业：德国失事客机驾驶舱录音显示，驾驶员似乎被关在门外

他预计初步分析“需要几天时间”，但粗略读取的结果可能存在误差，全面分析解读还需要更多工作。

尽管Jouty表示，录音文件上听到了“一些话”，但他无法证实这是否意味着这家空客A320客机的驾驶人员神志清醒，他对于这段录音也没有透露具体细节。

法国内政部长Bernard Cazeneuve稍早表示，目前并未把恐怖袭击作为调查的主要假设。但Jouty称，目前无法排除任何说法。

虽然他强调现在还不能清晰还原当时的情景，但他排除了空中爆炸的可能性，称飞机失事看来和机舱压力下降无关。

纽约时报周三称驾驶舱声音记录仪中有证据显示，一位驾驶员在失事前离开驾驶舱，但随后无法返回。

“这家伙在外面轻轻敲门，但无人应答，”一位未具名的调查人员告诉纽约时报。“然后他就使劲敲，还是没人答应。一直没人答应。”

“你能听到他试图把门砸破。”这位调查者补充说。(完)

(编译 郑茵 审校 许娜/张涛)
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