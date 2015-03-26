航空产业：德国失事客机驾驶舱录音显示，驾驶员似乎被关在门外

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
他预计初步分析“需要几天时间”，但粗略读取的结果可能存在误差，全面分析解读还需要更多工作。
尽管Jouty表示，录音文件上听到了“一些话”，但他无法证实这是否意味着这家空客A320客机的驾驶人员神志清醒，他对于这段录音也没有透露具体细节。
法国内政部长Bernard Cazeneuve稍早表示，目前并未把恐怖袭击作为调查的主要假设。但Jouty称，目前无法排除任何说法。
虽然他强调现在还不能清晰还原当时的情景，但他排除了空中爆炸的可能性，称飞机失事看来和机舱压力下降无关。
纽约时报周三称驾驶舱声音记录仪中有证据显示，一位驾驶员在失事前离开驾驶舱，但随后无法返回。
“这家伙在外面轻轻敲门，但无人应答，”一位未具名的调查人员告诉纽约时报。“然后他就使劲敲，还是没人答应。一直没人答应。”
“你能听到他试图把门砸破。”这位调查者补充说。(完)
(编译 郑茵 审校 许娜/张涛)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率