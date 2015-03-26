中国基金：去年底余额宝用户达1.85亿，人均持有3,133元人民币--年报

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月26日 - 中国最大互联网闲钱理财产品余额宝所挂钩的天弘增利宝货币基金周四公布年报，去年末余额宝用户数已经增加到1.85亿人，规模为5,789.36亿元人民币，人均持有3,133元；其中99%以上为个人投资者持有。
去年3月末，天弘增利宝的规模为5,413亿元，3月中旬天弘基金方面曾透露天弘增利宝基金的客户数为8,100万人，粗略估算人均持有约六千元。从年报数据可看出，随着理财产品收益率下降及股市趋活跃，个人投资者正逐步减少其在余额宝的投资总量，余额宝闲钱理财的特征更为明显。
2014年全年，余额宝共为用户创造了240亿元的收益，主要来自存款利息收入。
天弘增利宝基金经理王登峰指出，为应对经济下行和外汇流出压力，预计中国央行今年将采取适度宽松的货币政策。同时，为了应对地方债务问题以及稳增长的需要，财政政策将维持相对积极的基调。
资金面方面，受到IPO、季末、节假日等因素资金利率可能有所波动，但资金利率中枢将保持相对稳定。债券市场方面，在经济基本面偏弱的背景下，长期趋势来看依旧较好。
余额宝是中国最大第三方支付平台--支付宝与天弘基金于2013年6月合作推出的产品。支付宝是阿里巴巴集团 关联企业蚂蚁金融服务集团旗下分支，蚂蚁金融未来计划在国内A股市场上市。（完）
(发稿 林琦；审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率