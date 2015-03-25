日本个股：夏普计划加大减薪力度，以降低成本--日经新闻

香港经济：安永预计去年度财政盈余将达750亿港元，土地收入创新高
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
路透3月26日 - 日本经济新闻周四报导称，日本电子产品生产企业夏普 可能在2015财年削减管理层及其他员工薪资，以降低成本。
日经新闻报导称，夏普可能将管理人员的薪资削减5%，其他员工薪资削减约2%。夏普在日本的旗下企业拥有约4,000名管理人员。
日经新闻称，处于困境中的夏普希望透过降低劳工成本措施，每年节省逾100亿日圆(8,370万美元)。
该报称，夏普起初考虑削减1.5%的薪资，但鉴于1-3月当季获利情况进一步恶化，所以目前选择加大降薪幅度。
日经新闻称，夏普预计在2015年3月结束的年度净亏损远高于1,000亿日圆。
一名消息人士上周对路透表示，夏普计划在全球裁减约6,000个岗位，该重组相关支出超过2,000亿日圆(17亿美元)。
台湾鸿海 正在考虑参与救助夏普。由于中国智能手机需求弱于预期，及来自日本显示器公司 的激烈竞争，夏普的复苏努力遇阻。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
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