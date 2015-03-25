中港股业绩：中兴通讯去年净利增94%，因4G系统和手机销售上升

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透上海3月26日 - 中国大型通讯设备生产商--中兴通讯 周四公布年报，去年实现净利润26.3亿元人民币，同比增长94%，与此前公布的业绩快报基本一致，增长动力主要来自4G系统及手机销售上升。
该公司去年完成营收814.7亿元，同比增长8.3%；基本每股收益0.77元。公司分配预案为每10股转增2股，并派2元现金。
年报指出，营收增长主要是因国内外4G系统产品、国内外路由器及交换机、国内光通信系统、国内外4G手机等产品的营业收入上升所致；而国内外4G系统设备业务及国内外4G手机业务规模持续增长，合同盈利能力持续改善，致使销售规模和毛利率实现双重提升。
今年，中兴通讯将聚焦“运营商、政企、消费者”三大主流市场，并围绕“新兴领域”布局，如智慧语音、智慧无线充电、分布式并网发电、大数据平台及应用、互联金融、移动支付等，通过技术与商业模式创新，实现盈利模式突破。
中兴通讯称，在运营商网络方面，全球大多数市场已全面步入4G时代，4G网络规模部署、容量提升、性能优化、深度覆盖等将为电信行业带来新一轮投资需求，与此同时，运营商如何加速管道智能化建设将成为公司新的机遇。
政企网方面，电信行业与传统行业将实现深度融合，云计算、大数据及大功率无线充电等技术将引发信息化革命，为政企网带来市场机会。
公司还提出，拟注册发行不超过80亿元的超短期融资券。
中兴通讯A股周三收报22.21元，过去一个月累计上涨13%。（完）
参看详情，请点选深交所网站公告：here (发稿 林琦; 审校 张喜良)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。