《中国报摘》--中国证券报3月26日

香港经济：安永预计去年度财政盈余将达750亿港元，土地收入创新高
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
* 头版头条:
--据记者调研，传统行业拥抱互联网的脚步已势不可挡。“产业互联网”将成为继“消费互联网”之后，促使中国经济结构转型升级的新动力。与互联网的深度融合也为相关A股公司的市值打开更大想象空间，料成为今年全年贯穿A股的投资主题。
* 其他:
--农银汇理、泰信、诺德、诺安、上银等基金公司率先披露基金年报。一些基金经理预计，经济周期、政策预期及物价房价走势是影响A股走势的三大因素。
--国务院常务会议确定今年国务院立法工作重点，同时部署加快推进实施“中国制造2025”，实现制造业升级等。
--国土资源部部长姜大明表示，土地制度改革试点顶层设计、法律授权已经完成并形成了改革路线图和时间表，农村土地制度改革试点工作进入启动实施阶段。
--全国社保基金理事会理事长谢旭人表示，今年要优化组合结构，扩大以中证800指数为主要跟踪基准的股票委托核心资产，适时开展资产证券化产品投资等。
--中国铝业 2014年亏损162.17亿元人民币。除产品售价下降外，计提大额资产减值准备也对业绩造成一定影响。业内人士认为，通过大额计提，其2015年经营“包袱”已经减轻。
--中兴通讯 2014年实现净利润26.3亿元，同比增长94%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。