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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 07:47 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月26日

* 头版头条:

--据记者调研，传统行业拥抱互联网的脚步已势不可挡。“产业互联网”将成为继“消费互联网”之后，促使中国经济结构转型升级的新动力。与互联网的深度融合也为相关A股公司的市值打开更大想象空间，料成为今年全年贯穿A股的投资主题。

* 其他:

--农银汇理、泰信、诺德、诺安、上银等基金公司率先披露基金年报。一些基金经理预计，经济周期、政策预期及物价房价走势是影响A股走势的三大因素。

--国务院常务会议确定今年国务院立法工作重点，同时部署加快推进实施“中国制造2025”，实现制造业升级等。

--国土资源部部长姜大明表示，土地制度改革试点顶层设计、法律授权已经完成并形成了改革路线图和时间表，农村土地制度改革试点工作进入启动实施阶段。

--全国社保基金理事会理事长谢旭人表示，今年要优化组合结构，扩大以中证800指数为主要跟踪基准的股票委托核心资产，适时开展资产证券化产品投资等。

--中国铝业 2014年亏损162.17亿元人民币。除产品售价下降外，计提大额资产减值准备也对业绩造成一定影响。业内人士认为，通过大额计提，其2015年经营“包袱”已经减轻。

--中兴通讯 2014年实现净利润26.3亿元，同比增长94%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)

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