美国经济：低迷表现不能只归咎于恶劣天气--芝加哥联储

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
Gourio在一个采访中表示，该报告向制定一份“根据天气调整后的”统计报告的目标迈出了一步，这和政府数据中能够更容易区分零售销售的潜在趋势和季节性起伏的季节性调整类似。
弄清楚经济放缓在多大程度上和天气相关，以及在多大程度上和潜在因素有关，这对货币政策将是有用的。
上述研究员写道，2014年初政策制定者猜测经济放缓的一个重要因素是天气，但没有改变政策。Gourio说，现在回想起来，人们在当时发现天气是一个影响因素，这是非常好的，但至今仍没弄清天气的影响究竟有多大。
将该项研究应用于去年冬天的天气模式不是一个简单的工作，Gourio说，这项报告没有尝试这么做。
但Gourio补充说，他希望在合适的时候发表这样的分析。(完) (编译 汪红英/秦德兴; 审校 徐文焰/杜明霞)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)