美国经济：低迷表现不能只归咎于恶劣天气--芝加哥联储

Gourio在一个采访中表示，该报告向制定一份“根据天气调整后的”统计报告的目标迈出了一步，这和政府数据中能够更容易区分零售销售的潜在趋势和季节性起伏的季节性调整类似。

弄清楚经济放缓在多大程度上和天气相关，以及在多大程度上和潜在因素有关，这对货币政策将是有用的。

上述研究员写道，2014年初政策制定者猜测经济放缓的一个重要因素是天气，但没有改变政策。Gourio说，现在回想起来，人们在当时发现天气是一个影响因素，这是非常好的，但至今仍没弄清天气的影响究竟有多大。

将该项研究应用于去年冬天的天气模式不是一个简单的工作，Gourio说，这项报告没有尝试这么做。

但Gourio补充说，他希望在合适的时候发表这样的分析。(完) (编译 汪红英/秦德兴; 审校 徐文焰/杜明霞)