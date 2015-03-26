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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 08:31 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月26日

**上海证券报**

--纷传上海万科将与金融机构合作，旗下多个在售楼盘将推出首付6%即可购房活动。但就此联系上海万科相关人士得知，目前该活动尚在公司内部商讨，尚未落实到售楼处。

--新华保险 2014年实现净利润64.06亿元人民币，同比增长44.9%。

**证券时报**

--持有余额宝利器的天弘增利宝货币基金年报显示，截至2014年底，余额宝用户数增至1.85亿人，规模为5,789.36亿元。当年余额宝共为用户创造了240亿元的收益。

--以信用卡还款业务起家的互联网金融公司--拉卡拉集团总裁孙陶然表示，拉卡拉未来肯定会在A股上市，但目前还没有具体的上市时间表。

--比亚迪汽车金融有限公司日前在西安开业。该公司由比亚迪 和西安银行合资设立，注册资本5亿元。其中，比亚迪出资4亿元，出资比例占80%。

**21世纪经济报道**

--交通银行 称，朱鹤新因工作调动原因，辞去该行副行长职务。据记者求证，朱鹤新拟履新中国银行 副行长。

--国家能源局下发通知，将加快淘汰煤炭落后产能，严格新建煤矿准入。今年一段时间东部地区原则上不再新建煤矿项目。

--停牌多日的湖北能源 公告，公司实际控制人湖北国资与三峡集团签订合作协议，三峡集团计划对湖北能源增资50亿元，成为上市公司的大股东。

**第一财经日报**

--央行发布《中国农村金融服务报告(2014)》称，定向降准考核以来，全国参与考核工作的县域法人金融机构突破2,000家，机构达标率均在75%以上，部分省区的考核机构达标率甚至超过90%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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