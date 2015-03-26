《中国报摘》--其他报纸重要消息3月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
**上海证券报**
--纷传上海万科将与金融机构合作，旗下多个在售楼盘将推出首付6%即可购房活动。但就此联系上海万科相关人士得知，目前该活动尚在公司内部商讨，尚未落实到售楼处。
--新华保险 2014年实现净利润64.06亿元人民币，同比增长44.9%。
**证券时报**
--持有余额宝利器的天弘增利宝货币基金年报显示，截至2014年底，余额宝用户数增至1.85亿人，规模为5,789.36亿元。当年余额宝共为用户创造了240亿元的收益。
--以信用卡还款业务起家的互联网金融公司--拉卡拉集团总裁孙陶然表示，拉卡拉未来肯定会在A股上市，但目前还没有具体的上市时间表。
--比亚迪汽车金融有限公司日前在西安开业。该公司由比亚迪 和西安银行合资设立，注册资本5亿元。其中，比亚迪出资4亿元，出资比例占80%。
**21世纪经济报道**
--交通银行 称，朱鹤新因工作调动原因，辞去该行副行长职务。据记者求证，朱鹤新拟履新中国银行 副行长。
--国家能源局下发通知，将加快淘汰煤炭落后产能，严格新建煤矿准入。今年一段时间东部地区原则上不再新建煤矿项目。
--停牌多日的湖北能源 公告，公司实际控制人湖北国资与三峡集团签订合作协议，三峡集团计划对湖北能源增资50亿元，成为上市公司的大股东。
**第一财经日报**
--央行发布《中国农村金融服务报告(2014)》称，定向降准考核以来，全国参与考核工作的县域法人金融机构突破2,000家，机构达标率均在75%以上，部分省区的考核机构达标率甚至超过90%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率