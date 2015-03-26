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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 08:13 BJT

表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京3月26日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至
3月21日当周，外资转为卖超日本股票。

    外资3月21日止当周在日本股市卖超3,528亿日圆，前一周为买超2,44
3亿日圆。

    日本投资人最近一周买超海外债券7,655亿日圆，前一周为买超5,511
亿日圆。

    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：
                         股市          债市        货币市场
    3月15日-3月21日     -352.8         -953.5         +170.6 
    3月 8日-3月14日     +244.3         +616.1r        +906.7
    3月 1日-3月 7日     +291.8         +284.0r        +391.0 
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                         股市           债市        货币市场
    3月15日-3月21日     +221.3         +765.5          +57.2
    3月 8日-3月14日     +510.6         +551.0r         +15.6
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)
 (完)
  
 (编译 张若琪 审校 许娜)
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