版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 08:09 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月26日

路透香港3月26日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1
美元=7.755港元 )
    
    美国股市周三急挫，道琼工业指数 收跌292.60点，或1.62%，至17,718.54点，科技和生物
科技股重挫拖累Nasdaq指数录得近一年来最大单日跌幅，标普500指数跌穿数个关键支撑位。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       134.870    0.66      20358            10.459       0.57
 中国铝业                      11.610   -1.61      16868             3.601      -0.79
 中国移动                      65.120    0.76     242171           101.001      -1.08
 中国人寿                      62.240   -3.11      67646            32.178      -1.45
 中石油                       106.040    1.12      24919             8.223      -0.68
 中石化                        77.020   -0.40      41765             5.973      -0.62
 汇丰控股                      43.240    0.51    2176744            67.065      -0.42
 中电信                        62.290   -1.24       6973             4.831      -1.01
 中国联通                      15.030   -0.07      57962            11.656      -0.21
 兖州煤业                       7.790   -1.14      10924             6.041      -0.96
 华能国际                      46.070   -2.62      32413             8.932       0.47
 南方航空                      29.640   -2.53       9629             4.597      -2.40
 东方航空                      26.340   -2.44       4346             4.085      -1.79
 中芯国际                       4.480    2.52       9623             0.695      -3.49
 （完）

 (整理　梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐