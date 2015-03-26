《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月26日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1 美元=7.755港元 ) 美国股市周三急挫，道琼工业指数 收跌292.60点，或1.62%，至17,718.54点，科技和生物 科技股重挫拖累Nasdaq指数录得近一年来最大单日跌幅，标普500指数跌穿数个关键支撑位。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 134.870 0.66 20358 10.459 0.57 中国铝业 11.610 -1.61 16868 3.601 -0.79 中国移动 65.120 0.76 242171 101.001 -1.08 中国人寿 62.240 -3.11 67646 32.178 -1.45 中石油 106.040 1.12 24919 8.223 -0.68 中石化 77.020 -0.40 41765 5.973 -0.62 汇丰控股 43.240 0.51 2176744 67.065 -0.42 中电信 62.290 -1.24 6973 4.831 -1.01 中国联通 15.030 -0.07 57962 11.656 -0.21 兖州煤业 7.790 -1.14 10924 6.041 -0.96 华能国际 46.070 -2.62 32413 8.932 0.47 南方航空 29.640 -2.53 9629 4.597 -2.40 东方航空 26.340 -2.44 4346 4.085 -1.79 中芯国际 4.480 2.52 9623 0.695 -3.49 （完） (整理 梁慧仪)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率