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市场报道 | 2015年 3月 26日 星期四 08:47 BJT

欧洲金融：欧洲议会将讨论加快欧盟资本市场联盟创建步伐

路透伦敦3月25日 - 路透看到的一份议会动议草案显示，欧盟创建一个资本市场联盟(CMU)以促进企业融资的计划，应会加快速度，并较提案早两年完成。

动议促请欧盟执委会加快行动计划的工作，并尽快提出立法提案，争取在2018年底前实现充分整合的单一欧盟资本市场的目标。

资本市场联盟是欧盟执委会设法增加欧盟就业和增长的核心政策要点。(完)

(编译 张若琪 审校 李爽)
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