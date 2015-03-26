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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 08:19 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元周四早盘疲软，跌穿隔夜低点

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    * 澳元兑美元跌穿纽约市场低点(0.7829)，早盘卖压持续
    * 美股下跌(跌1.5%)让人有种风险偏好下降的感觉，澳洲股市亦下跌
    * 澳元兑美元跌至0.7825，除了澳元兑新西兰元外，澳元普跌
    * 但离岸交易仍表现不一，受仓位调整和月末、季末资金流动影响
    * 日本财年即将结束，许多人等待下个月新财年伊始再重新建立美元
多仓
    * 澳元/美元直到0.7760-80才有实质支撑，这是此前的阻力区域
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校)
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