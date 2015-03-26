《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
*工商时报：
--行政院核定2015-2018年都市更新发展计画。内政部营建署昨日宣示，未来四年将投入1,700亿台币，其中政府主导公办都更达24处，辅导民间自办都更四年推100案，同时首度嚐试推动大区块、社区型的整合型都更案。
--元大宝华综合经济研究院昨日上修台湾GDP成长率至3.66％，较去年底预估3.45％增加0.21个百分点，并下修全年消费者物价上涨率至0.1％的新低水准；但元大宝华综经院长梁国源示警，全台久旱不雨，即将进入第三阶段限水，对制造业影响大，进而可能冲击GDP，全年最大影响数将压低GDP达3.3个百分点。
--立法院经济委员会昨日初审通过公司法修正案，公司既有获利，须将当年度获利的定额或比率，分配给员工。但此条文并无罚则，经济部长邓振中表示，这是让强制中带点弹性。国民党团力推的加薪四法皆完成初审。
*经济日报：
--金管会主委曾铭宗昨日表示，公股银行相互合并并没有暂缓，但要整并真的很难。也因为泛公股整并陷入瓶颈，曾铭宗认为，现阶段打亚洲盃的主力球员，将由拥有充沛寿险资金的国泰金 与富邦金 打头阵。
--国泰金子公司国泰人寿标下两家问题寿险公司国宝与幸福，信用评等面临下调压力，昨日被中华信评列入信用观察负向名单，三个月内会决定，是否要下调国寿的评等等级，还是恢复到原来水准。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率