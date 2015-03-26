版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 08:20 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月26日

*工商时报：

--行政院核定2015-2018年都市更新发展计画。内政部营建署昨日宣示，未来四年将投入1,700亿台币，其中政府主导公办都更达24处，辅导民间自办都更四年推100案，同时首度嚐试推动大区块、社区型的整合型都更案。

--元大宝华综合经济研究院昨日上修台湾GDP成长率至3.66％，较去年底预估3.45％增加0.21个百分点，并下修全年消费者物价上涨率至0.1％的新低水准；但元大宝华综经院长梁国源示警，全台久旱不雨，即将进入第三阶段限水，对制造业影响大，进而可能冲击GDP，全年最大影响数将压低GDP达3.3个百分点。

--立法院经济委员会昨日初审通过公司法修正案，公司既有获利，须将当年度获利的定额或比率，分配给员工。但此条文并无罚则，经济部长邓振中表示，这是让强制中带点弹性。国民党团力推的加薪四法皆完成初审。

*经济日报：

--金管会主委曾铭宗昨日表示，公股银行相互合并并没有暂缓，但要整并真的很难。也因为泛公股整并陷入瓶颈，曾铭宗认为，现阶段打亚洲盃的主力球员，将由拥有充沛寿险资金的国泰金 与富邦金 打头阵。

--国泰金子公司国泰人寿标下两家问题寿险公司国宝与幸福，信用评等面临下调压力，昨日被中华信评列入信用观察负向名单，三个月内会决定，是否要下调国寿的评等等级，还是恢复到原来水准。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐