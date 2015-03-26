全球农业：2015年粮食产量将从去年的纪录高位回落--CWB

路透日内瓦3月25日 - 谷物营销企业CWB首席市场分析师周三估计，今年全球小麦产量将从去年纪录高位下降2,150万吨，至7.034亿吨，但仍远高于五年均值6.89亿吨。

CWB市场研究主管Neil Townsend在日内瓦举行的谷物会议上称，2015年全球玉米产量应从去年的纪录高位9.897亿吨降至9.735亿吨。

他预计2015年全球大豆产量将为2.990亿吨，而2014年为创纪录的3.151亿吨。

出口方面，Townsend预计2015/16年欧盟将向全球市场出口创纪录高位的3,235万吨小麦，高于2014/15年的3,150万吨。

Townsend估计，2015/16年美国出口量将反弹至2,760万吨，高于2014/15年预估的2,450万吨，但低于2013/14年的3,200万吨。2014/15年美国出口因美元走强而受到打压。

Townsend称，欧盟和美国出口增加将不利于加拿大小麦出口，加拿大2015/16年小麦出口量料进一步降至2,075万吨，2014/15年料出口2,300万吨。此前加拿大小麦出口至少已增长四年。

2015/16年黑海沿岸各国出口可能将减少，因继2014年丰收后谷物产量回归到2013年水平。

Townsend称，2014/15年俄罗斯出口料将从2013/14年的1,850万吨升至2,000万吨，但2015/2016年料下降12%至1,760万吨，受累于俄罗斯的出口限制。

黑海沿岸国家乌克兰2015/16年出口料将下降12%至970万吨，2014/15年为上升13%至1,100万吨。

Townsend称，包括哈萨克斯坦在内的黑海地区国家2015/16年出口总额料将从2014/15年的3,700万吨降至3,410万吨。