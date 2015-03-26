全球农业：2015年粮食产量将从去年的纪录高位回落--CWB

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透日内瓦3月25日 - 谷物营销企业CWB首席市场分析师周三估计，今年全球小麦产量将从去年纪录高位下降2,150万吨，至7.034亿吨，但仍远高于五年均值6.89亿吨。
CWB市场研究主管Neil Townsend在日内瓦举行的谷物会议上称，2015年全球玉米产量应从去年的纪录高位9.897亿吨降至9.735亿吨。
他预计2015年全球大豆产量将为2.990亿吨，而2014年为创纪录的3.151亿吨。
出口方面，Townsend预计2015/16年欧盟将向全球市场出口创纪录高位的3,235万吨小麦，高于2014/15年的3,150万吨。
Townsend估计，2015/16年美国出口量将反弹至2,760万吨，高于2014/15年预估的2,450万吨，但低于2013/14年的3,200万吨。2014/15年美国出口因美元走强而受到打压。
Townsend称，欧盟和美国出口增加将不利于加拿大小麦出口，加拿大2015/16年小麦出口量料进一步降至2,075万吨，2014/15年料出口2,300万吨。此前加拿大小麦出口至少已增长四年。
2015/16年黑海沿岸各国出口可能将减少，因继2014年丰收后谷物产量回归到2013年水平。
Townsend称，2014/15年俄罗斯出口料将从2013/14年的1,850万吨升至2,000万吨，但2015/2016年料下降12%至1,760万吨，受累于俄罗斯的出口限制。
黑海沿岸国家乌克兰2015/16年出口料将下降12%至970万吨，2014/15年为上升13%至1,100万吨。
Townsend称，包括哈萨克斯坦在内的黑海地区国家2015/16年出口总额料将从2014/15年的3,700万吨降至3,410万吨。
CWB的前身是加拿大小麦局，加拿大政府于2012年结束了其对加拿大西部谷物的垄断地位。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)