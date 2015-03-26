海外人民币：英国推出欧洲首支人民币货币市场基金

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透伦敦3月25日 - 英国周三进一步深化同中国的金融关系，推出欧洲第一个人民币计价的货币市场基金，使投资者可以直接参与中国银行间贷款市场。
英国政府称，中国第二大银行--建设银行 的这支上市交易基金(ETF)在伦敦证券交易所(LSE)挂牌，可以用英镑、欧元和人民币进行交易。
伦敦一直热衷于吸引中国的银行和鼓励人民币离岸交易，以加强其全球主要外汇交易中心的地位。
英国去年成为第一个发行人民币债券的西方国家。英国财政部首席经济学家周二称，他认为把人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权一篮子货币的是一个“正在讨论”的话题。
“该(基金)的发行将为英国和其他全球投资者直接投资中国提供更多机会，”英国财政部经济事务秘书Andrea Leadsom说。
该基金得到汇丰控股 和德国商业银行 的支持。
英国加强同中国的联系，已经在英国的传统盟友间引发不安。(完)
(编译 秦德兴；审校 张涛)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率