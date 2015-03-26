版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 08:22 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月26日-4月2日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间   国家    规模       发行细节
 3/26          美国               发售七年期公债
 3/26          日本               标售两年期公债
 3/26          日本               标售三个月期贴现国库券
 3/26          意大利             标售零息/BTP债券
 3/27          意大利             标售国库券
 3/30          意大利             标售中长期公债
 3/30   1350   法国               标售国库券(BTF)
 4/1           德国    40亿欧元   标售五年期联邦债
 4/2           日本               标售三个月期贴现国库券
                                  
 4/2           日本               标售10年期公债
                                  
 4/2           法国               标售长期政府债券(OAT)
                                  
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 汪红英；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐