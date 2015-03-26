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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 08:26 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月26日-4月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月26日(四)

中国海南--博鳌亚洲论坛2015年年会，主题为“亚洲新未来：迈向命运共同体”(至3月29日)。国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民、法国前财长拉法兰、中国人民银行副行长易纲、世界银行副行长Cyril Muller和亚洲开发银行副行长Stephen Groff参加会议。

布达佩斯--匈牙利央行就人民币动议举行会议(1200)。

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明(1500)。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议(0800)。

台北--台湾央行举行第一季理监事会利率会议(0900)。

布拉格--捷克央行管委会就利率举行会议(1200)。

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300)。

3月27日(五)

普里什蒂纳--欧洲央行官员Gilles Noblet发表讲话(1000)。

3月30日(一)

首尔--韩国央行总裁李柱烈在央行总部午餐会上讲话(0300)。

3月31日(二)

巴黎--2015年全球发展论坛(至4月1日)。发言者包括塞拉利昂财长Kaifala Marah、加纳财长Seth Terkper及经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长玉木林太郎。

布加勒斯特--罗马尼亚央行召开利率会议(0800)。

4月1日(三)

暂无重要经济事件预告。

4月2日(四)

暂无重要经济事件预告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 李爽 审校 于春红)
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