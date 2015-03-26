中港股业绩：中国铝业去年亏损162亿元，因计提大额资产减值准备等

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月26日 - 中国最大铝生产商--中国铝业 周四公布年报，去年亏损162.17亿元人民币，主要原因之一是公司对部分固定资产计提大额减值准备。
年报显示，去年实现营收1,417.72亿元，同比下降18.07%；每股亏损1.20元。公司决定今年不进行利润分配。
年报指出，公司主导产品销售价格下降约2%-7%，今年对部分长期资产计提大额资产减值准备，以及对内部退养和协商解除劳动关系人员计提辞退及内退福利费用，使得公司由盈利转为亏损。该公司2013年实现净利9.48亿元。
年报显示，中国铝业2014年资产减值损失为74.59亿元，较上年增加56.60亿元。中国铝业分别对重庆分公司、中铝宁夏能源集团有限公司硅产业子公司、部分拟退出的电解铝生产线计提了资产减值准备。
此外，2014年公司管理费用为43.07亿元，同比增长65.18%。主要原因是集团计提了辞退及内退福利费用。
当然，中国铝业主业低迷不振亦是一个不可忽视的原因。因产能过剩及市场需求不振，去年中国电解铝的平均价格同比下跌6%，中国铝业去年主营业务的整体毛利仅1.3%，其中电解铝毛利率为-5.16%。
中国证券报周四报导称，回顾A股历史，A股上市公司年亏损额超过百亿元的只有2008年的东方航空 及2011年的中国远洋 。2014年中国铝业巨亏162亿元，刷新了此前的亏损纪录。
报导引述瑞银证券分析人士认为，经过2012年-2014年大额资产减值，中国铝业的高成本经营性资产计提已经较为充分，公司人员逐步下降至6万人附近，公司2015年经营出现亏损的压力已经大幅降低。
中国铝业A股周三收报6.27元，过去一个月累计上涨21.5%。（完） (发稿 林琦；审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率