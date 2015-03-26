澳洲经济指标总览--3月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月2日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 逆差9.8 逆差5.03 出口(较前月) +1% +1% 进口(较前月) +3% -1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 4月7日 (较前月) 1月 +0.4% +0.2% 就业市场(经季节调整) 4月16日 就业人口(较前月变动,万人) 2月 +1.56 -1.46 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.03 -3.09 失业率 6.3% 6.4% 就业参与率 64.6% 64.7% 消费者物价指数(CPI) 4月22日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.2% +0.5% (较上年同期) +1.7% +2.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.5% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.7% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.6% 国际贸易价格指数 4月30日 进口物价(较前季) 第四季 +0.9% -0.8% 出口物价(较前季) 持平 -3.9% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 6月2日 经常帐收支 第四季 赤字96 赤字121 商品与服务贸易收支 逆差24.3 逆差38.99 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月3日 (较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.5% +2.7% (完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率