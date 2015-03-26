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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 08:44 BJT

两岸经贸：两会将于月底举行货品贸易协商，关注陆韩FTA影响

路透台北3月26日 - 台湾经济部周三稍晚表示，台湾海基会与大陆海协会联系确认，两岸将于3月31日至4月2日在中国举行ECFA货品贸易工作小组第10次会议，就货品贸易协议进行协商。

经济部在发布的新闻稿中指出，本次会议将仿照往例，讨论协议文本及市场开放降税安排，由于中国大陆才刚与韩国草签自由贸易协定(FTA)，因此了解陆韩FTA协商经过及其对中国大陆的可能影响将是此次会议重点。

两岸于1月29日在台北举行经济合作会议(经合会)第七次例会，双方同意农历年后联系安排举行第10次货品贸易谘商。 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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