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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 08:56 BJT

国际油市：原油持稳，基本未受沙特在也门发动军事行动影响

沙特驻华盛顿外交使节周三称，沙特和其海湾阿拉伯盟国在也门(叶门)发动空袭等军事行动，打击胡塞武装人员。胡塞武装加强控制也门总统寻求避难的南部城市亚丁。

一名伊拉克议会石油官员周三表示，尽管受到预算压力，但该国支持石油输出国组织(OPEC)维持产量不变以保护OPEC市场份额的政策。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存飙升，连续第11周创纪录新高，而俄克拉荷马州库欣的库存也再创新高。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/张若琪 审校 张涛)
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