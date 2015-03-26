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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 08:52 BJT

《交易视点》台湾央行货币政策料温和中性，台债不致出现急弹--群益金鼎证券

路透台北3月26日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，在美债近期走势偏多的情况下，且央行理监事会议货币政策预料维持温和中性的态度，台债应不会出现急弹走势。10年券区间预估在1.51-1.57%，5年券预估在0.97-1.03%。

IRS市场利率随现货市场向下，一年成交0.89%，两年成交0.945%，五年成交1.235%。短线观察1.25%能否形成支撑。(完) (整理 董永年; 审校 曾祥进)
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