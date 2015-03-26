中国金融：2月末银行业总资产170.84万亿元，同比增12.5%--银监会

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京3月26日 - 中国银监会发布银行业监管统计月度指标显示，截至今年2月末，银行业金融机构总资产170.84万亿元人民币，同比增长12.5%；总负债为158.16万亿元，同比增长12%。
银监会网站数据显示，其中，商业银行2月末总资产为133.32万亿元，同比增长12.6%；总负债123.32万亿元，同比增长11.9%。
按机构划分，大型商业银行2月末总资产达到68.29万亿元，同比增长7.6%，占银行业金融机构总资产比例40%。总负债62.87万亿元，同比增6.8%，占银行业金融机构比例39.8%。
2月末股份制商业银行总资产为31.90万亿元，同比增长14.8%，占银行业金融机构总资产比例为18.7%；总负债29.91万亿元，同比增14.5%，占银行业金融机构比例18.9%。
截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点。
中国总理李克强此前在中国两会记者会上表示，中国银行业不良贷款率略有上升，但在世界上仍处于比较低水平。（完）
参看详情，请点选银监会网站：here (发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率