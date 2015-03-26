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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 09:00 BJT

中国金融：2月末银行业总资产170.84万亿元，同比增12.5%--银监会

路透北京3月26日 - 中国银监会发布银行业监管统计月度指标显示，截至今年2月末，银行业金融机构总资产170.84万亿元人民币，同比增长12.5%；总负债为158.16万亿元，同比增长12%。

银监会网站数据显示，其中，商业银行2月末总资产为133.32万亿元，同比增长12.6%；总负债123.32万亿元，同比增长11.9%。

按机构划分，大型商业银行2月末总资产达到68.29万亿元，同比增长7.6%，占银行业金融机构总资产比例40%。总负债62.87万亿元，同比增6.8%，占银行业金融机构比例39.8%。

2月末股份制商业银行总资产为31.90万亿元，同比增长14.8%，占银行业金融机构总资产比例为18.7%；总负债29.91万亿元，同比增14.5%，占银行业金融机构比例18.9%。

截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点。

中国总理李克强此前在中国两会记者会上表示，中国银行业不良贷款率略有上升，但在世界上仍处于比较低水平。（完）

参看详情，请点选银监会网站：here (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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