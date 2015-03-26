《香港报摘》--其他报纸重要消息3月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 明报：
--大新银行 去年先后供股及发行二级资本债筹资后，该行去年底的一级资本充足比率，按年上升1个百分点至11.4%，整体资本充足率达16.3%。董事总经理王祖兴表示，目前资本充裕，可供今年业务发展之用，现阶段没有股本融资计划。
* 苹果日报：
--广发证券H股 招股首日，已超额认购逾45倍，借出接近643亿港元孖展（即＂保证金融资＂），反映市场普遍受落沪港通、深港通下的券商股概念，以及H股定价较A股现价大幅折让。不过亦有外资券商指出，由于市场上券商股众，建议广证只宜短线持有。
* 东方日报：
--由于缺乏一次过收益，瑞声科技 去年度盈利按年下跌10.1%至23.17亿元人民币，低于市场预期，股价全日跌逾一成。管理层认为，智能手机市场的增长将超过消费电子产品的整体增长，亦预期可穿戴式装置在年内会大幅增长。
＊文汇报：
--万洲国际 去年度业绩转亏为盈，录得净利7.66亿美元，核心利润（未计及生物公允价值调整）为9.56亿美元，按年增长88.6%。主席兼行政总裁万隆表示，未来三至五年公司将继续扩大产业规模，目标是实现年均10%左右的盈利增长。
* 大公报：
--中旅国际 总经理许慕韩表示，正在研究适时体现酒店价值，包括通过引入新股东以实现混合所有制，亦有分拆上市的可能性，惟目前未有定论或时间表。酒店业务只占公司整体利润六分之一。(完)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率