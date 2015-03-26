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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 08:57 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月26日

* 明报：

--大新银行 去年先后供股及发行二级资本债筹资后，该行去年底的一级资本充足比率，按年上升1个百分点至11.4%，整体资本充足率达16.3%。董事总经理王祖兴表示，目前资本充裕，可供今年业务发展之用，现阶段没有股本融资计划。

* 苹果日报：

--广发证券H股 招股首日，已超额认购逾45倍，借出接近643亿港元孖展（即＂保证金融资＂），反映市场普遍受落沪港通、深港通下的券商股概念，以及H股定价较A股现价大幅折让。不过亦有外资券商指出，由于市场上券商股众，建议广证只宜短线持有。

* 东方日报：

--由于缺乏一次过收益，瑞声科技 去年度盈利按年下跌10.1%至23.17亿元人民币，低于市场预期，股价全日跌逾一成。管理层认为，智能手机市场的增长将超过消费电子产品的整体增长，亦预期可穿戴式装置在年内会大幅增长。

＊文汇报：

--万洲国际 去年度业绩转亏为盈，录得净利7.66亿美元，核心利润（未计及生物公允价值调整）为9.56亿美元，按年增长88.6%。主席兼行政总裁万隆表示，未来三至五年公司将继续扩大产业规模，目标是实现年均10%左右的盈利增长。

* 大公报：

--中旅国际 总经理许慕韩表示，正在研究适时体现酒店价值，包括通过引入新股东以实现混合所有制，亦有分拆上市的可能性，惟目前未有定论或时间表。酒店业务只占公司整体利润六分之一。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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