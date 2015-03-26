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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 09:08 BJT

《交易视点》台债关注央行对通膨预期，美债仍牵动未来走向--元大宝来证

路透台北3月26日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，美国公债市场起先受到2月企业投资支出计划连续六个月减少及2月耐久财订单也下滑1.4%影响殖利率下滑，而随后五年期公债标售需求较逊于预期推升殖利率，显示投资人对于目前殖利率水位买气显弱，但根据本周经济数据看来经济成长脚步似乎比预期缓慢，更加降低美联储在六月升息机率，终场指标10年期公债 收在1.92%，与前一交易日殖利率上扬4.2基点。

本周四台湾央行将举行理监事会议，关注央行主席彭淮南对于未来通膨走势看法，而五年券因公债发债利多及美债殖利率下滑的轧空行情等因素影响标售需求优于预期许多，观察交割后殖利率走势，而10年券殖利率缓步下滑与五年券双双进入今年区间低档，在此水准若美债无明显趋势成型则以观望态度看待盘整格局。预估本周殖利率10年券104/5期 成交区间为1.55-1.65%，五年券104/6期 在1.00-1.10%。 (完) (整理 董永年; 审校 林高丽)
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