《交易视点》台债关注央行对通膨预期，美债仍牵动未来走向--元大宝来证

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北3月26日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，美国公债市场起先受到2月企业投资支出计划连续六个月减少及2月耐久财订单也下滑1.4%影响殖利率下滑，而随后五年期公债标售需求较逊于预期推升殖利率，显示投资人对于目前殖利率水位买气显弱，但根据本周经济数据看来经济成长脚步似乎比预期缓慢，更加降低美联储在六月升息机率，终场指标10年期公债 收在1.92%，与前一交易日殖利率上扬4.2基点。
本周四台湾央行将举行理监事会议，关注央行主席彭淮南对于未来通膨走势看法，而五年券因公债发债利多及美债殖利率下滑的轧空行情等因素影响标售需求优于预期许多，观察交割后殖利率走势，而10年券殖利率缓步下滑与五年券双双进入今年区间低档，在此水准若美债无明显趋势成型则以观望态度看待盘整格局。预估本周殖利率10年券104/5期 成交区间为1.55-1.65%，五年券104/6期 在1.00-1.10%。 (完) (整理 董永年; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率