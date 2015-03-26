港报财经评论：亚投行如箭在弦，一带一路再升温--信报3月26日

亚投行如箭在弦，一带一路再升温/ 习广思

今日最受关注的议题，无疑是2015年博鳌亚洲论坛年会，主题为“亚洲新未来：迈向命运共同体”。近期亚洲基础设施投资银行（简称亚投行）惹起各界热议，配合国家主席习近平提出的＂一带一路＂概念，基建很可能是带动区内经济增长的元素。亚投行法定资本约1000亿美元，起初只是习近平于2013年10月与印尼总统会晤时首度提出的概念，随后国务院总理李克强于2014年4月博鳌亚洲论坛上表示尽早成立亚投行后，亚太国家亦纷纷响应加入。

按21个意向创始成员国2014年10月签署的“筹建亚投行备忘录”，亚投行章程谈判和签署的工作可望于今年中旬完成，并于年底前正式成立运作。目前申请加入亚投行意向创始国共计33个，英国、德国、法国、意大利等七大工业国成员已表态有意加入，国际货币基金（IMF）和世界银行近日均表示未来乐于与亚投行合作，相信亚投行未来在国际金融市场的影响力会逐渐提升。亚投行创始会员国申请将于下周二截止，且看原表明无意加入的日本等国会否转軚。

“一带一路”也是习近平于2013年提出的战略概念，所谓的“一带”，是新丝绸之路经济带，是习近平于2013年9月访问中亚四国期间提出。“一路”是指21世纪海上丝绸之路，是习近平于2013年10月出席亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议期间提出。中国已设立注册资本达615亿人民币的丝路基金主要提供“一带一路”沿线各国、中国西部、东南部省份融资之用，这是中国规模最大的政府多边合作基金。市场普遍认为，今年是“一带一路”落实的关键年。有分析认为，“一带一路”之所以能引起这么大热议，主要是“一带一路”沿线国家达26国，多为发展中国家，经济处于发展阶段，且普遍缺乏基础设施，沿线人口高达44亿，占全球总人口的60%，预计经济总量21万亿美元，占全球约30%。由于地区经济及贸易有望持续成长；因此，随之而来的贸易和物流商机相当可观。(B01)

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欧罗1.1心理关口受考验/ 苏子

欧罗兑美元周二晚曾一度高见1.1029水平，再度突破1.10心理关口。可惜破位后仅高见1.1029，未能顺利触及上周的1.1040高位阻力。随后1.10关口再次得而复失，并且较高位急跌逾100点子，到达1.0888低位才能回稳过来；最后在1.0920水平收市，令到日线图呈现射击之星不利形态。至于小时图亦在1.1040及1.1029两个高位呈现不利短期走势的双顶形态。但由于昨天欧洲入市后，欧罗兑美元未能承接上述利淡形态进一步下跌至20天平均线支持以下，反而更逐步回升；已升至1.0980水平附近争持。故此，1.10心理关口稍后或会再次面对严峻考验。

若然昨晚欧罗兑美元能以大阳烛升越1.10心理关口收市，则上述的利淡形态便会遭到破坏，由于届时亦已升越自去年12月16日的1.2570高位，向下延伸的短期下跌阻力位，这有利汇价进一步走高并挑战50天平均线阻力。英镑兑美元最近6个交易日在日线图上正在组织一个敏感三角形待变形态，若然昨晚欧罗兑美元以大阳烛高收，相信英镑兑美元亦会受惠而向上作出突破。但若然昨晚欧罗兑美元继续受制于1.10心理关口，并且返回1.0940水平以下收市，相信随后英镑兑美元的走势亦不会好得到哪里去。一旦顺利跌破1.48关口收市，预料英镑兑美元将会再度考验上周的1.4631低位。

目前市场的焦点仍在美国联储局能否提前在6月份，或且9月份加息的问题上。由于联储局主席耶伦（JanetYellen）早已“提示”，美国经济数据的表现将是联储局决定是否加息的依据，因此，美国经济数据，特别是就业及通胀数据的表现，已成为各路投资者的炒作重点。美国周二晚公布的2月份CPI通胀数据由于符合市场预期，令市场相信联储局仍有机会提前加息，结果令到没有利息收入的黄金回落至1,190美元关口以下，但金价整体走势其实仍在1,185至1,195美元间争持，短线欠缺明显方向。因此，短线而言，金价要突破此争持区收市才能出现较明显方向。若稍后美元乏力回升，预料金价会挑战1,200/1,205美元区域。(B12)