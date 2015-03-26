港报财经评论：中海外获注资，盈利稳中有升--经济日报3月26日

A股牛气十足，连涨之后，升势放缓，震仓随时出现。只怕港股升就陪少少，跌就要陪多多。美元回升，结算前，港股料仍有一番波动。恒指昨升0.5%至24,528，守24,000支持，阻力于24,500至25,000。国指昨收11,968，跌0.3%，支持11,500料强，12,400仍为主要阻力。 3月份以来，新增开户数高达252.12万户，上周以来日均两市成交额过万亿港元，热浪迫人。要食中国内地股市大浪，就可以小注认购只中国内地第四大券商广发证券H股 。该股以每股招股价15.65港元至18.85港元，计集资最多逾278亿元。H股定价若是15.65港元，较A股昨报约32港元折让51%；若是18.85港元，H股折让则是41%。中信证券 及海通证券 H股较A股折让分别为34%及39%。都不知是A股已经炒贵了，还是H股才是合理水平，但以招股价廉宜作招徕，点都有些投资者愿一博，听闻H股的国际配售反应不错，小注认购应该可以！ 据统计，沪深两市市盈率低于10倍的无几多只，只有20多只，主要集中在内银股。这类大市值股份，在近周升市中有点追不上，大多未及年初高位，就算基本面强如平保也只是暂平了1月高位，侧面反映中国大妈今趟集中中、小市值股份炒作。如是者，肉搏A股就要多一分审慎。且看今周炒得热的软件、互联网企业，龙头如用友网络昨又涨10%停牌，预测PE几高？逾110倍。同花顺近600倍，大妈不惜代价赶上互联网，最终可能是有人欢喜有人愁。港股投资者相对真是冷静得多，如金山软件 预测PE约25倍，金蝶 约24倍。两地投资者购买力，及结构不同的差异化明显，冷静与热情可平衡到就最理想。都是同大家看番自己碗饭，跟进在港上市的中国海外 终落实母公司的注资事宜。集团向公司间接控股公司中建股份收购天宇投资，后者于中国北京、上海、天津、重庆、苏州、成都、西安、乌鲁木齐、长沙、潍坊、淄博等27个物业，以及英国伦敦3个物业，代价18.24亿人民币，以内部资源拨付。(B05)