国际油市：伊拉克支持OPEC维持产量不变以保护市场份额--官员

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透多哈3月25日 - 伊拉克议会的一位石油官员周三称，尽管伊拉克的预算面临压力，但该国支持石油输出国组织(OPEC)通过维持石油产量不变来保护市场份额的政策。
OPEC将在6月份召开下次会议，目前看来将维持政策不变。伊拉克议会原油与能源委员会主席Adanan Al-Janabi称，他赞成OPEC可能采取的这一举动。
“伊拉克赞成OPEC内的普遍看法，即我们不应拼命维护油价，而是应该积极争取市场份额，”Al-Janabi在多哈一次能源行业活动的间隙向记者表示。
“其他产油国都在尽力生产并抢占OPEC的市场份额，OPCE不应该为此付出代价。”
当被问及伊朗若在达成核协议后增产是否会进一步压低油价时，Al-Janabi说，拥有大量石油储备的国家必须考虑可持续的长期战略。
“伊朗、伊拉克和沙特应该守好自己的市场，并专注于市场，因为他们是着眼于长期考虑的拥有大量石油储备的国家。”
“他们应该努力战胜金融危机，但目光要放长远，而非(对价格)立即作出反应。”(完) (编译 汪红英；审校 张涛)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率