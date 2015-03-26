国际油市：伊拉克支持OPEC维持产量不变以保护市场份额--官员

路透多哈3月25日 - 伊拉克议会的一位石油官员周三称，尽管伊拉克的预算面临压力，但该国支持石油输出国组织(OPEC)通过维持石油产量不变来保护市场份额的政策。

OPEC将在6月份召开下次会议，目前看来将维持政策不变。伊拉克议会原油与能源委员会主席Adanan Al-Janabi称，他赞成OPEC可能采取的这一举动。

“伊拉克赞成OPEC内的普遍看法，即我们不应拼命维护油价，而是应该积极争取市场份额，”Al-Janabi在多哈一次能源行业活动的间隙向记者表示。

“其他产油国都在尽力生产并抢占OPEC的市场份额，OPCE不应该为此付出代价。”

当被问及伊朗若在达成核协议后增产是否会进一步压低油价时，Al-Janabi说，拥有大量石油储备的国家必须考虑可持续的长期战略。

“伊朗、伊拉克和沙特应该守好自己的市场，并专注于市场，因为他们是着眼于长期考虑的拥有大量石油储备的国家。”