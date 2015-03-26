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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 09:19 BJT

全球金市：金价持坚，此前六连升创2012年8月来最长连涨期

沙特周三宣布，已对也门发动军事行动，和10国联盟一起对也门实施空袭，旨在对胡塞武装分子予以回击。胡塞武装分子包围了也门总统避难的南部城市亚丁。

周三公布的数据显示，美国2月企业投资支出计划连续第六个月下滑，分析师因此进一步调降第一季的经济增长预估。

经济增长放缓可能促使美联储将加息时间推迟至今年较晚的时候。

利率上升可能提振美元，但会对无息资产黄金构成打击。

投资者依然对金价前景保持警惕，资金继续流出全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust，该基金截至周三的黄金持仓量减少0.2%至743.21吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/汪红英；审校 王兴亚/徐文焰)
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