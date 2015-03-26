港报社评：学生贷款拖欠成常态，须有阻吓措施促还钱--明报3月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
学生向＂在职家庭及学生资助事务处＂（下称学资处）贷款修读各类课程，修读完毕，工作挣钱之后偿还贷款，本属天经地义。只是历年学生欠贷不还成为常态，一些人看准当局追贷乏力，故意不还款，而追讨的程序繁琐，行政成本高昂，效益成疑。申诉专员公署建议把欠贷＂黑名单＂交给信贷资料机构，以加强阻吓力，促使学生切实负起欠贷还钱的责任；当局应该接纳这个建议，实施后若仍然成效不显着，当局应该研议把这类借贷不还，在一定情况下以刑事罪论处，使借贷人不敢再欠贷不还。
现行学资处对于拖欠还款6个月以上，才会开始追讨，可是绩效不彰。全日制大专生或自资课程学生，大多数是全职学生，没有工作，他们毕业后工作挣钱而拖欠不还贷款，已经说不过去；扩展计划学生则是多有工作、有收入，他们约有25%个案并未量力而为，或有能力却不还钱，难免予人有刻意＂赖债＂之感。
若学生对不偿还欠贷，根本不当是一回事，则争相仿效之下，遂有可能形成拖欠率持续高踞不下。学资处应具体探究追讨欠贷绩效欠佳的原因，以新思维处理，才有可能改变目前的局面。
申诉专员建议向信贷资料机构提供欠贷人的资料，营造更大阻吓力，因为此举会影响欠贷人日后申请信用卡或按揭，迫使他们负责任地管理好财务。不过，私隐专员反对这个建议，认为信贷机构评估缺乏透明度，阻吓力成疑，而缺口一开，则日后其他拖欠也交给信贷资料机构，则届时将会衍生巨大私隐风险，建议当局是否利用外判追讨学生欠贷，云云。
以现代社会个人对信用卡的倚赖和按揭之必要，信贷资料机构拥有拖欠学资处贷款的资料，理应有阻吓力，这个办法较诸当局外判追欠款，更值得采纳。设若选择外判追欠贷，大多要借助财务公司，以＂财仔＂追债手段五花八门，届时可能发生的滋扰，或许使人更不安。因此，外判之议，当局不应理会。若移交欠贷资料机制，仍然未能减少学生拖欠贷款，当局应研究循刑事途径解决问题，务必做到善用公帑，学生须善尽偿还贷款责任的政策目的。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率