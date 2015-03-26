港报社评：学生贷款拖欠成常态，须有阻吓措施促还钱--明报3月26日

学生向＂在职家庭及学生资助事务处＂（下称学资处）贷款修读各类课程，修读完毕，工作挣钱之后偿还贷款，本属天经地义。只是历年学生欠贷不还成为常态，一些人看准当局追贷乏力，故意不还款，而追讨的程序繁琐，行政成本高昂，效益成疑。申诉专员公署建议把欠贷＂黑名单＂交给信贷资料机构，以加强阻吓力，促使学生切实负起欠贷还钱的责任；当局应该接纳这个建议，实施后若仍然成效不显着，当局应该研议把这类借贷不还，在一定情况下以刑事罪论处，使借贷人不敢再欠贷不还。

现行学资处对于拖欠还款6个月以上，才会开始追讨，可是绩效不彰。全日制大专生或自资课程学生，大多数是全职学生，没有工作，他们毕业后工作挣钱而拖欠不还贷款，已经说不过去；扩展计划学生则是多有工作、有收入，他们约有25%个案并未量力而为，或有能力却不还钱，难免予人有刻意＂赖债＂之感。

若学生对不偿还欠贷，根本不当是一回事，则争相仿效之下，遂有可能形成拖欠率持续高踞不下。学资处应具体探究追讨欠贷绩效欠佳的原因，以新思维处理，才有可能改变目前的局面。

申诉专员建议向信贷资料机构提供欠贷人的资料，营造更大阻吓力，因为此举会影响欠贷人日后申请信用卡或按揭，迫使他们负责任地管理好财务。不过，私隐专员反对这个建议，认为信贷机构评估缺乏透明度，阻吓力成疑，而缺口一开，则日后其他拖欠也交给信贷资料机构，则届时将会衍生巨大私隐风险，建议当局是否利用外判追讨学生欠贷，云云。

以现代社会个人对信用卡的倚赖和按揭之必要，信贷资料机构拥有拖欠学资处贷款的资料，理应有阻吓力，这个办法较诸当局外判追欠款，更值得采纳。设若选择外判追欠贷，大多要借助财务公司，以＂财仔＂追债手段五花八门，届时可能发生的滋扰，或许使人更不安。因此，外判之议，当局不应理会。若移交欠贷资料机制，仍然未能减少学生拖欠贷款，当局应研究循刑事途径解决问题，务必做到善用公帑，学生须善尽偿还贷款责任的政策目的。(A06)