港报社评：港生焦虑多，家长要减压--星岛日报3月26日

一项对12,000多名中学生进行的问卷调查显示，超过10%受访者容易出现焦虑症状，超过2%更是在受访前4星期内几乎每天都有自杀或自残念头，而有轻微至中度抑郁症状者更逾50%。不止中学生，小学生的焦虑情况同样需要正视，精神压力问题甚至推前到困扰部分幼稚园生。这与过度强调竞争的社会风气和家长要求，有莫大关系。

一些学校功课斗多斗深斗难，部分原因是家长促成的。家长怕子女升学竞争力不足，比较不同学校的程度深浅，有家长如果发现自己子女学校程度＂落后于人＂，或者觉得学校功课不够多，即会在家长会或家长群组提出，对学校构成一股压力。

联合国儿童基金会呼吁家长尊重儿童的游戏权利，确保孩子每日可以自由玩乐至少1小时。西谚指＂只工作不游玩令杰克变成呆子。＂孩子有时间自由玩乐，高兴之余还可培养独立解决问题的能力、社交能力和自信，减压之余避免养成王子公主病，以及不致做每样事都求取功利效果。

各式各样的兴趣班和补习社已经成为一门＂产业＂，学钢琴是为了考级，学绘画是为了比赛，却未必真正照顾到子女的兴趣、天分和能力，可是不少家长趋之若鹜，原因是家长本身亦有相当大的精神压力，与社会环境压力互为因果，而家长的焦虑心态往往会感染子女，成为子女精神压力的重要源头，大增揠苗助长的风险。这是教育界和家长都要警惕和反思的。(A06)