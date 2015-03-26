港报社评：港生焦虑多，家长要减压--星岛日报3月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
一项对12,000多名中学生进行的问卷调查显示，超过10%受访者容易出现焦虑症状，超过2%更是在受访前4星期内几乎每天都有自杀或自残念头，而有轻微至中度抑郁症状者更逾50%。不止中学生，小学生的焦虑情况同样需要正视，精神压力问题甚至推前到困扰部分幼稚园生。这与过度强调竞争的社会风气和家长要求，有莫大关系。
一些学校功课斗多斗深斗难，部分原因是家长促成的。家长怕子女升学竞争力不足，比较不同学校的程度深浅，有家长如果发现自己子女学校程度＂落后于人＂，或者觉得学校功课不够多，即会在家长会或家长群组提出，对学校构成一股压力。
联合国儿童基金会呼吁家长尊重儿童的游戏权利，确保孩子每日可以自由玩乐至少1小时。西谚指＂只工作不游玩令杰克变成呆子。＂孩子有时间自由玩乐，高兴之余还可培养独立解决问题的能力、社交能力和自信，减压之余避免养成王子公主病，以及不致做每样事都求取功利效果。
各式各样的兴趣班和补习社已经成为一门＂产业＂，学钢琴是为了考级，学绘画是为了比赛，却未必真正照顾到子女的兴趣、天分和能力，可是不少家长趋之若鹜，原因是家长本身亦有相当大的精神压力，与社会环境压力互为因果，而家长的焦虑心态往往会感染子女，成为子女精神压力的重要源头，大增揠苗助长的风险。这是教育界和家长都要警惕和反思的。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率