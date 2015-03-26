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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 09:12 BJT

台湾个股：鸿海与韩国SK C&C合资公司5月成立，将拓展中国IT服务市场

路透台北3月26日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周四表示，与韩国SK C&C 签署协议，双方将依约共同管理合资公司，携手积极拓展中国IT服务市场。

鸿海在新闻稿中称，合资公司预计今年5月正式营运，将IT服务构筑于鸿海科技集团中国智慧工厂，共同创新在中国市场推广新形态资讯安全系统服务的机会。

鸿海表示，与SK C&C将善用双方之长，包括应用智能IT技术提升工艺制造流程，并发掘在医疗保健、记忆体模组、财务金融等专业领域与科技结合的各种趋势。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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