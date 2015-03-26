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市场报道 | 2015年 3月 26日 星期四 09:15 BJT

美国个股：富国银行将裁员1,000人，并关闭一房贷办事处

路透3月25日 - 富国银行(Wells Fargo) 表示将裁员1,000人，并关闭威斯康辛州密尔沃基市的房屋贷款办事处。该行按资产计是美国第四大银行。

富国银行表示，将在7月底关闭上述办事处，并告知雇员银行内的其他就业机会。

富国银行周三在纽约证交所收低1.46%，报54.54美元。截至12月31日，该银行约有26.5万名雇员。(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)
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