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债券 | 2015年 3月 26日 星期四 09:12 BJT

基金产业：美国债券基金上周流入4.48亿美元，为十周最低--ICI

路透纽约3月25日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，3
月18日止当周，美国共同基金投资者向债券基金仅投入4.48亿美元，之前
长线投资者对美联储措辞调整做出回应。
    
    据ICI数据，尽管债券基金连续第十周资金净流入，但流入规模为十
周来最小。前一周为净流入13亿美元。
    
    投资者从美国股票基金撤资18亿美元，前一周为流入1,200万美元。
外国股票基金流入37亿美元，较前一周创下的2014年1月以来最大流入规
模略微下降。
    
    可投资股票和固定收益证券的混合型基金流入9.13亿美元，为连续第
十周资金流入。(完)
  
 (编译 李爽  审校 王兴亚)
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