基金产业：美国债券基金上周流入4.48亿美元，为十周最低--ICI

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约3月25日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，3 月18日止当周，美国共同基金投资者向债券基金仅投入4.48亿美元，之前 长线投资者对美联储措辞调整做出回应。 据ICI数据，尽管债券基金连续第十周资金净流入，但流入规模为十 周来最小。前一周为净流入13亿美元。 投资者从美国股票基金撤资18亿美元，前一周为流入1,200万美元。 外国股票基金流入37亿美元，较前一周创下的2014年1月以来最大流入规 模略微下降。 可投资股票和固定收益证券的混合型基金流入9.13亿美元，为连续第 十周资金流入。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。