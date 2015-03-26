基金产业：美国债券基金上周流入4.48亿美元，为十周最低--ICI

路透纽约3月25日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，3 月18日止当周，美国共同基金投资者向债券基金仅投入4.48亿美元，之前 长线投资者对美联储措辞调整做出回应。 据ICI数据，尽管债券基金连续第十周资金净流入，但流入规模为十 周来最小。前一周为净流入13亿美元。 投资者从美国股票基金撤资18亿美元，前一周为流入1,200万美元。 外国股票基金流入37亿美元，较前一周创下的2014年1月以来最大流入规 模略微下降。 可投资股票和固定收益证券的混合型基金流入9.13亿美元，为连续第 十周资金流入。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)