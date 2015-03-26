港报社评：特首叫阵画虎不成，佯装强人弄巧反拙--信报3月26日

不知是否受到新加坡政治强人李光耀逝世的消息所刺激，也不知是否其要强好胜的个性逐渐按捺不住暴露人前，特首梁振英愈来愈摆出一副自以为＂得势不饶人＂的战斗格，引用民主党主席刘慧卿的讲法则是＂撩交打＂。

昨天梁特首在一个论坛上致辞时表示，去年发生79日的占领行动，解放军驻港部队没有奉召出动，充分显示中央政府对特区政府及警队的信心。梁特首又说，在背后支持占领行动的泛民议员，很可能在今明两年的区议会和立法会选举＂被惩罚＂，公开呼吁在场人士登记做选民，用选票将＂拉布＂的泛民逐出议会。

李光耀之强，强在他一边独裁，一边真心诚意为新加坡打造安居乐业的国家，光是该国人民90%得以购置政府提供的廉价组屋，已让人忘却其专制之瑕，生前死后极享荣宠。反观梁振英，屡次把房屋问题说成重中之重，可是上任至今始终拿不出改善办法，楼价贵得令买家苦不堪言。

民意认受性与支持度皆处低位者，又从来未经过直选洗礼，竟然呼吁选民一人一票对某一特定的政治人物作出惩罚，不觉得讽刺吗？况且在比例代表制下，即使在议会＂拉布＂最烈的激进派，根本不需要大多数市民投以一票，只要有个位数百分比的选民给予支持，便足以在立法会分区直选中Vote In了；特首的呼吁徒弄巧反拙，随时变成助选。

梁振英必须具备自知之明，切忌东施效颦，不要佯装强人，勉强效法豪侠行为，最终徒然画虎不成反类狗。

若以大局为重，要学就学做一位谦约节俭的敦厚之士，刻鹄不成尚类鹜，即使雕刻不出一只天鹅，尚且还像一只野鸭，落差不会太大。(A02)