港报社评：特首叫阵画虎不成，佯装强人弄巧反拙--信报3月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
不知是否受到新加坡政治强人李光耀逝世的消息所刺激，也不知是否其要强好胜的个性逐渐按捺不住暴露人前，特首梁振英愈来愈摆出一副自以为＂得势不饶人＂的战斗格，引用民主党主席刘慧卿的讲法则是＂撩交打＂。
昨天梁特首在一个论坛上致辞时表示，去年发生79日的占领行动，解放军驻港部队没有奉召出动，充分显示中央政府对特区政府及警队的信心。梁特首又说，在背后支持占领行动的泛民议员，很可能在今明两年的区议会和立法会选举＂被惩罚＂，公开呼吁在场人士登记做选民，用选票将＂拉布＂的泛民逐出议会。
李光耀之强，强在他一边独裁，一边真心诚意为新加坡打造安居乐业的国家，光是该国人民90%得以购置政府提供的廉价组屋，已让人忘却其专制之瑕，生前死后极享荣宠。反观梁振英，屡次把房屋问题说成重中之重，可是上任至今始终拿不出改善办法，楼价贵得令买家苦不堪言。
民意认受性与支持度皆处低位者，又从来未经过直选洗礼，竟然呼吁选民一人一票对某一特定的政治人物作出惩罚，不觉得讽刺吗？况且在比例代表制下，即使在议会＂拉布＂最烈的激进派，根本不需要大多数市民投以一票，只要有个位数百分比的选民给予支持，便足以在立法会分区直选中Vote In了；特首的呼吁徒弄巧反拙，随时变成助选。
梁振英必须具备自知之明，切忌东施效颦，不要佯装强人，勉强效法豪侠行为，最终徒然画虎不成反类狗。
若以大局为重，要学就学做一位谦约节俭的敦厚之士，刻鹄不成尚类鹜，即使雕刻不出一只天鹅，尚且还像一只野鸭，落差不会太大。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率