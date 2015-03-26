港报社评：日准航母服役，显中日外弛内张--经济日报3月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
日本最大＂准航母＂昨服役，显示中日关系近期虽渐回暖，惟此仅日本与背后美国的权宜之计。在美国对华围堵政策未变、中日续争当区内一哥下，中日关系短暂缓和难改长期紧绷。
近期中日关系不但未见紧张升级，反有回暖迹象。如民间交往方面，今年头两个月访日的内地游客便较去年同期翻倍；在官方交往方面，中断多年的中日外交、防务等高层接触近期亦相继恢复，中日关系似正吹起暖风。
中日关系近日走向缓和，关键是日本和美国基于自身需要，短期调整策略的结果。对日本而言，首相安倍晋三去年底再赢得大选后，短期内已没选举压力，令安倍可以聚焦国内经济问题，透过降低对中国的敌意，藉中日关系政治融冰，推动中日经济关系回暖，以刺激疲乏难兴的日本经济。
虽然紧绷多年的中日关系，似现一綫转机，惟从出云号服役正可看到，中日关系长远难安。日本固不断提升军事硬实力，更续推动修宪，图将自卫队升格建军；中国则大力强化解放军战斗力，尤其建第二航母增海上军力，说明中日两国皆为未来可能爆发的军事冲突，积极准备，以防万一。
个中底因，是中日、中美核心矛盾难改。不但日本对失落亚太一哥地位耿耿于怀，中日两国在领土主权、历史问题等死结更难以化解，再爆纷争仅迟早问题；至于美国则欲力遏中国崛起，力阻中国发展坐大威胁其全球霸权，对华围堵长期战略不会改变。
故近期中日关系回暖恐仅短期现象，中日、中美根深柢固的矛盾才是亚太长远局势的关键。尤其美国若从中东脱困，势再卷土重来在亚太拨火，届时中日关系恐再急转直下，难望平和。(A08)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率